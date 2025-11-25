El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de noviembre

Hoy, 25 de noviembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con un cielo que se mantendrá despejado hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable para quienes salgan a disfrutar del aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un valor de 14 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y bajando a un 70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 12:00 horas, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que los habitantes de As Neves pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con momentos de poco nuboso y algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La bruma que se ha registrado en algunas horas de la noche anterior se disipará, permitiendo que el sol brille con fuerza durante la mayor parte del día.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de precipitaciones promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-24T20:52:11.