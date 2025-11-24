El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

Hoy, 24 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que ronda el 98%, generará una sensación de frío y humedad.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mejorará significativamente. La lluvia persistirá, aunque en forma de chubascos intermitentes, con una ligera disminución en la intensidad hacia el mediodía. La temperatura podría ascender ligeramente a 15 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la combinación de viento y humedad. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h, lo que contribuirá a un ambiente ventoso y frío.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia podría ser menos intensa que en la mañana, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 15 y 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero la intensidad de la lluvia disminuirá, con chubascos más esporádicos. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Es importante que los habitantes de Vilanova de Arousa se preparen para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas. La jornada se cerrará con un cielo cubierto y temperaturas frescas, marcando un día típico de noviembre en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.