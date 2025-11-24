El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, acumulando alrededor de 3 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y gris.
Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados a lo largo del día, con un leve aumento en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas. Esto generará un ambiente algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada y paraguas.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.
Durante la tarde, se espera que las lluvias continúen, aunque con una intensidad menor, y se prevé que hacia el final de la jornada, alrededor de las 18:06, el cielo permanezca cubierto, pero con una ligera mejora en las condiciones de lluvia. La probabilidad de tormentas es del 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas tormentas aisladas durante la mañana.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con cielos más despejados y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar nieblas o brumas en las horas nocturnas.
En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y fresco, especialmente durante las horas de la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
