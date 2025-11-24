El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, acumulando alrededor de 3 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados a lo largo del día, con un leve aumento en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas. Esto generará un ambiente algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada y paraguas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, se espera que las lluvias continúen, aunque con una intensidad menor, y se prevé que hacia el final de la jornada, alrededor de las 18:06, el cielo permanezca cubierto, pero con una ligera mejora en las condiciones de lluvia. La probabilidad de tormentas es del 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas tormentas aisladas durante la mañana.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con cielos más despejados y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar nieblas o brumas en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y fresco, especialmente durante las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.