El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un ambiente húmedo y lluvioso.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, que descenderán ligeramente a medida que avance el día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad, que alcanzará niveles cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera bastante fría y húmeda.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más activas del día. Esto, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad al salir, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana y disminuirán gradualmente hacia la tarde.
A medida que el día avance, las lluvias se tornarán más escasas, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, y las condiciones climáticas se estabilizarán un poco.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y que utilicen las luces de sus vehículos para mejorar la visibilidad.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo lluvioso y fresco, con temperaturas que no superarán los 15 grados y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y esperar a que las condiciones mejoren hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- El buey irlandés se come al gallego
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Atracan el bar estanco del anuncio de la Lotería en Gondomar a punta de cuchillo
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera