El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un ambiente húmedo y lluvioso.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados . En la madrugada, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, que descenderán ligeramente a medida que avance el día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad, que alcanzará niveles cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera bastante fría y húmeda.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en las horas más activas del día. Esto, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad al salir, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana y disminuirán gradualmente hacia la tarde.

A medida que el día avance, las lluvias se tornarán más escasas, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, y las condiciones climáticas se estabilizarán un poco.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y que utilicen las luces de sus vehículos para mejorar la visibilidad.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo lluvioso y fresco, con temperaturas que no superarán los 15 grados y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y esperar a que las condiciones mejoren hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.