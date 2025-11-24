El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas intermedias del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana y bajando a un 85-89% en las horas de la tarde. Esto generará una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. La velocidad del viento variará, siendo más fuerte en la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Este viento puede contribuir a que las condiciones climáticas se sientan más frías, por lo que es importante tener en cuenta la dirección y la intensidad del mismo al salir.

A lo largo del día, se prevé que las lluvias sean más intensas en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las primeras horas. A medida que avance la tarde, la precipitación disminuirá, aunque se mantendrán algunas lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día muy húmedo y fresco, con lluvias constantes y un cielo cubierto. Los habitantes deben estar preparados para condiciones de frío y viento, así como para la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre debido a la combinación de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.