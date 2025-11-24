Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas intermedias del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en la mañana y bajando a un 85-89% en las horas de la tarde. Esto generará una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el suroeste y el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. La velocidad del viento variará, siendo más fuerte en la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Este viento puede contribuir a que las condiciones climáticas se sientan más frías, por lo que es importante tener en cuenta la dirección y la intensidad del mismo al salir.

A lo largo del día, se prevé que las lluvias sean más intensas en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las primeras horas. A medida que avance la tarde, la precipitación disminuirá, aunque se mantendrán algunas lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día muy húmedo y fresco, con lluvias constantes y un cielo cubierto. Los habitantes deben estar preparados para condiciones de frío y viento, así como para la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre debido a la combinación de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.

