El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , con un leve descenso a medida que avance el día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 13 grados, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura baje a 12 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad presente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la persistencia de las lluvias. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% por la tarde, lo que podría generar un ambiente incómodo para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en las zonas costeras, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad en las horas de la mañana y un aumento a 65% durante la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría intensificar las precipitaciones.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y ventoso, evitando actividades al aire libre si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.