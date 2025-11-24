El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y posibles encharcamientos en algunas áreas.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 9 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría descender hasta los 9 grados. La sensación térmica podría ser aún más fría debido a la combinación de la lluvia y el viento, que soplará desde el suroeste con rachas que alcanzarán los 55 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 60% en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que la lluvia se convierta en llovizna intermitente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, aunque las lluvias continuarán.

Los vientos serán un factor importante a considerar, con velocidades que oscilarán entre 11 y 41 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad al salir. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde la lluvia pueda causar deslizamientos o acumulaciones de agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero la intensidad de la lluvia disminuirá, dando paso a un ambiente más tranquilo, aunque todavía fresco. La temperatura mínima de la noche se espera que ronde los 7 grados, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.