El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 30 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará ligeramente, aunque seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% de posibilidad en la mañana y un 65% en la tarde. Esto indica que, además de la lluvia continua, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas. Es recomendable que los ciudadanos de Tui tomen precauciones si tienen planes de salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad. Sin embargo, es probable que persistan las condiciones de cielo nublado hasta bien entrada la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque húmedo y gris, también puede ofrecer momentos de belleza en la naturaleza, especialmente para aquellos que disfrutan de la tranquilidad que trae la lluvia.

