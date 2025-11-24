El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los momentos, aunque se prevén intervalos de mayor intensidad, especialmente en la mañana, donde se registrarán hasta 3 mm de precipitación.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 98% en las primeras horas y disminuirá ligeramente a medida que avance el día, pero seguirá siendo alta, rondando el 74% por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 35 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

A medida que el día avance, se espera que la lluvia disminuya, pero la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% durante la tarde. Esto significa que, aunque las lluvias serán menos frecuentes, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas. La tarde también traerá un ligero descenso en la temperatura, con valores que podrían caer a 14 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el final de un día gris y húmedo. A medida que caiga la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos mayormente nublados y temperaturas que descenderán a 11 grados. En resumen, se recomienda precaución a los residentes de Tomiño, especialmente al conducir y al realizar actividades al aire libre, debido a las condiciones climáticas adversas que se prevén para hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.