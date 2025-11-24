El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la madrugada y la mañana. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente en las horas intermedias del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 11 grados en las horas de la tarde y noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor importante, ya que se espera que se mantenga entre el 68% y el 100% durante todo el día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán, pero se espera que se mantengan entre 5 y 29 km/h en las horas posteriores. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 70% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, y se espera que el tiempo se estabilice, aunque las nubes permanecerán en el cielo.

En resumen, los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día lluvioso y fresco, con temperaturas que no superarán los 15 grados y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.