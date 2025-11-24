El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

A medida que avance la jornada, la lluvia se tornará más escasa, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 58 km/h, especialmente en las primeras horas del día. La dirección del viento será mayormente del oeste, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea más fría. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más invernales.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 35% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 70% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, lo que sugiere que la actividad eléctrica será baja en las horas posteriores.

Los ciudadanos de Silleda deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Es recomendable que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.