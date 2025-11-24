El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, acumulando un total de 2 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente bastante húmedo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que las rachas de viento podrían ser más intensas en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las lluvias se reduzcan, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de mal tiempo, llevando paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.