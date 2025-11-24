El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales del día. Las lluvias serán escasas en su mayoría, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día, siendo más intensas en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 73% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 23 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 70% en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de precipitación disminuirá significativamente, y el cielo podría despejarse ligeramente.

Los ciudadanos de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda planificar en consecuencia. A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.