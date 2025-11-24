El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que persistirán a lo largo del día. Las precipitaciones serán más intensas en las primeras horas, con valores que alcanzarán hasta 3 mm en el periodo de 00:00 a 01:00, y se mantendrán en torno a 2 mm en las horas siguientes. A medida que avance la jornada, la lluvia se tornará más escasa, aunque no se descartan chubascos intermitentes.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor importante, ya que se espera que se mantenga en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En las primeras horas, la humedad alcanzará el 93%, aumentando a 99% hacia las 09:00. Esto, combinado con las lluvias, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Las rachas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a medida que avance el día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, y se espera que el tiempo se estabilice, aunque las nubes permanecerán.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.