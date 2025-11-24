El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de la mañana, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y un ambiente fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en la mañana y bajando a un 80% por la tarde. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 24 km/h, alcanzando rachas de hasta 50 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los habitantes de Ribadumia que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 70% de probabilidad de tormenta. Sin embargo, a partir de la tarde, la actividad tormentosa disminuirá, y las lluvias se tornarán más ligeras y esporádicas. La tarde también traerá un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados, pero la sensación de frescura persistirá debido a la humedad y el viento.

En resumen, los ribadumenses deben prepararse para un día de lluvia constante y cielos cubiertos, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución al desplazarse por las calles, ya que las condiciones pueden ser resbaladizas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.