El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque se prevé que en algunos momentos sean escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 100% de humedad relativa, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente bajo la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, pero la intensidad podría disminuir, permitiendo que algunos momentos de lluvia escasa se alternen con breves periodos de nubes altas. Sin embargo, la posibilidad de que el cielo se despeje por completo es baja, y es probable que el día termine con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día lluvioso y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas relacionadas con tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.