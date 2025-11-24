El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que se esperan lluvias continuas a lo largo del día. La intensidad de la lluvia variará, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una acumulación de hasta 3 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 13 grados, mientras que por la tarde, se espera un ligero aumento a 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas más intensas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en la región. Esto añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos durante la mañana.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en un 25% hasta las 19:00 horas. Las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente hacia la noche, con cielos más despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día lluvioso y fresco, con condiciones que invitan a permanecer en interiores y a tomar precauciones si se debe salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.