El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia es del 100% durante la mañana, lo que significa que es muy probable que los residentes de Pontecesures necesiten paraguas al salir de casa.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad en las primeras horas del día, que podría aumentar a un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un aumento temporal en la intensidad de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones inestables y llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.