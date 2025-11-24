El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 3 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se prevé que su intensidad disminuya ligeramente en la tarde. En este sentido, se anticipa que las precipitaciones sean más escasas, con valores que rondarán entre 0.1 mm y 1 mm en las horas posteriores al mediodía. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también se mantiene alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 16 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un leve aumento en la tarde, alcanzando un máximo de 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 72% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y lluvia puede resultar incómoda.

A lo largo del día, el cielo podría experimentar algunas variaciones, con momentos de nubosidad más ligera, pero en general, se mantendrá cubierto. Hacia la tarde, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en algunas áreas. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Ponteareas enfrentará un día de lluvia persistente y temperaturas frescas, con un ambiente húmedo y ventoso. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se preparen para un día mayormente lluvioso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.