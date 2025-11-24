El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

Hoy, 24 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , con un leve aumento a medida que avance la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en un 100% durante gran parte del día. Esto significa que, aunque las temperaturas no sean extremadamente frías, la combinación de humedad y viento puede hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h en las primeras horas, y podría intensificarse a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a los 56 km/h. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes y las calles podrían volverse resbaladizas debido a la lluvia.

A medida que el día avance, se espera que las lluvias sean más escasas hacia la tarde, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 30% durante la tarde, lo que indica que, aunque la intensidad de la lluvia puede disminuir, no se descartan episodios de tormenta aislados.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, es aconsejable que los conductores mantengan precaución y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.