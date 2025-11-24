El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos iniciales del día. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero las condiciones generales apuntan a un día húmedo y gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , con un leve descenso a medida que avance el día. En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, pero podría bajar a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 85% hacia el final del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la lluvia. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Poio deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana, cuando las tormentas podrían ser más frecuentes.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán cielos nublados y algunas lluvias ligeras podrían persistir. La tarde se caracterizará por un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados, pero la sensación de frío se mantendrá debido a la humedad y el viento.

Es recomendable que los habitantes de Poio tomen precauciones, especialmente si planean salir. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento fuerte y las lluvias intensas. En resumen, el día se presenta como uno de los más invernales de la temporada, con un tiempo que invita a permanecer en casa y disfrutar de actividades interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.