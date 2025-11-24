El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la persistencia de las lluvias. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas. A lo largo del día, las lluvias serán más escasas, pero no se descartan chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se estima un 65% de probabilidad de tormenta, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 42 km/h en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible aparición de claros hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen un poco, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 6 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día de lluvia constante, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser desafiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.