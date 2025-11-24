El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayor parte del día, aunque se registrarán momentos de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas, donde se anticipan acumulaciones de hasta 2 mm.

La temperatura se mantendrá relativamente constante, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia el final del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en los momentos más intensos. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 21 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 20% de posibilidad en las primeras horas y un aumento hasta el 55% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá nuboso en general. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y hacia la noche se espera que se estabilicen en torno a los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la humedad, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Oia experimentará un día de lluvia intermitente, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.