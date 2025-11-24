El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en el 100% durante la mañana y el 96% en la tarde, creará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que se vean expuestos a la lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en la mañana y 38 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el malestar. A medida que avance el día, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 15% en la mañana, aumentando a un 65% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad considerable de que se desarrollen, especialmente en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de buscar refugio si las condiciones se tornan severas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al manejar, manteniendo una distancia segura y utilizando las luces adecuadas.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy será predominantemente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para permanecer en interiores siempre que sea posible y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.