El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos puede ser escasa, especialmente en las horas intermedias de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 9 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, hará que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana y la tarde, disminuyendo hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la lluvia puede dar paso a momentos de nubosidad variable, pero las probabilidades de lluvia seguirán presentes. Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a los 9 grados, lo que hará que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.