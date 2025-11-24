El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones que rondarán los 2 mm, aumentando a medida que avanza el día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 14 grados, que se mantendrán hasta el mediodía. A medida que la tarde se acerque, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 75% por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 00:00 y las 01:00 horas, y se espera que el viento se vuelva más moderado hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 65% de posibilidad de tormenta. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Hacia la tarde, se espera que las condiciones mejoren un poco, con la posibilidad de ver algunas horas de cielo poco nuboso, aunque las lluvias podrían persistir en forma de chubascos dispersos.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.