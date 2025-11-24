El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que la intensidad aumente en la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando se anticipa una mayor actividad de tormentas, con un 60% de probabilidad.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos, especialmente en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 37 km/h a lo largo del día, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.
La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán la constante, no se descartan episodios de tormenta que podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de la lluvia. A medida que avance la tarde, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones hacia la noche.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:07, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La noche se presentará más tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados, y el viento disminuirá su intensidad.
En resumen, hoy en Nigrán se prevé un día de lluvias persistentes, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se preparen para un tiempo variable a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
