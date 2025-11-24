El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que la intensidad aumente en la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando se anticipa una mayor actividad de tormentas, con un 60% de probabilidad.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos, especialmente en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 37 km/h a lo largo del día, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.

La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán la constante, no se descartan episodios de tormenta que podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de la lluvia. A medida que avance la tarde, la situación meteorológica mejorará ligeramente, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:07, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La noche se presentará más tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados, y el viento disminuirá su intensidad.

En resumen, hoy en Nigrán se prevé un día de lluvias persistentes, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se preparen para un tiempo variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.