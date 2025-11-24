El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero la acumulación total podría alcanzar hasta 5 mm, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 12 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y fría.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser más del norte hacia la tarde, lo que podría traer consigo un ligero descenso en la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es posible que se produzcan tormentas aisladas, aunque no se anticipa que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Mos se preparen para condiciones climáticas adversas y eviten actividades al aire libre innecesarias durante las horas de mayor inestabilidad.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el cielo.

En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.