El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que avanza el día, las lluvias serán más escasas, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas es del 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los momentos más críticos en términos de tormentas se concentrarán en la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y vientos moderados. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.