El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.
A medida que avanza el día, las lluvias serán más escasas, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas es del 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los momentos más críticos en términos de tormentas se concentrarán en la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras.
En resumen, Moraña experimentará un día mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y vientos moderados. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
