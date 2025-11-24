El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos puede ser escasa, especialmente en los periodos de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la tarde, cuando se prevé que la máxima alcance los 16 grados, mientras que por la mañana se mantendrán alrededor de los 11 grados. La sensación térmica puede verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en un 100% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente bajo la lluvia. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles moderados.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% de posibilidad en las primeras horas y un aumento al 65% durante la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría intensificar la precipitación en ciertos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Las temperaturas continuarán bajando, alcanzando mínimos de 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, los habitantes de Mondariz deben prepararse para un día lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas y vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser desafiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.