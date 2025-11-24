El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo de la madrugada.

A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la presencia de nubes y chubascos esporádicos. La precipitación se espera que sea escasa en las horas centrales, con valores que rondan entre 0.3 mm y 0.8 mm. Sin embargo, no se descartan momentos de lluvia más intensa, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 16 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde, cuando el termómetro podría marcar hasta 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores del 90% en la mañana y bajando ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento y la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 65% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y precipitaciones repentinas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, y las condiciones climáticas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La noche se presentará más tranquila, con cielos despejados en algunos momentos, pero aún con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

En resumen, hoy en Moaña se prevé un día de lluvia persistente, con temperaturas frescas y viento moderado. Se aconseja a la población estar preparada para condiciones climáticas cambiantes y tomar las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.