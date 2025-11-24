El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo de la mañana, se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 53 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, sobre todo para quienes se desplacen al aire libre. La dirección del viento también podría provocar un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia escasa, pero no se descartan episodios de mayor intensidad. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las zonas más expuestas a la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la lluvia podría reanudarse con más fuerza. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, rondando los 10 grados , lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo.

Es un día que invita a permanecer en interiores, disfrutar de actividades bajo techo y estar preparados para las inclemencias del tiempo. Aquellos que necesiten salir deben hacerlo con precaución, especialmente en las horas de mayor actividad de la lluvia y el viento. La jornada de hoy en Meis será un claro recordatorio de la llegada del invierno, con un tiempo que exige atención y cuidado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.