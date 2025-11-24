El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Las lluvias serán escasas en general, pero se prevé que en algunos momentos se intensifiquen, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en el periodo de la mañana, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento, que soplará del suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a un ambiente bastante pesado y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 25% de posibilidad de tormentas eléctricas durante la mañana, aumentando a un 70% en las horas centrales del día. Esto significa que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y, en algunos casos, descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, se espera que la lluvia disminuya, dando paso a un cielo más despejado, aunque todavía se mantendrá un ambiente nublado. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados, y el viento se suavizará, lo que permitirá una noche más tranquila en comparación con el día.

En resumen, los habitantes de Meaño deben estar preparados para un día lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.