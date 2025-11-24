El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los momentos, aunque se espera que en algunos intervalos, especialmente entre las 08:00 y las 13:00, la intensidad de la lluvia aumente, acumulando hasta 3 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a un 70% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de incomodidad y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, rondando entre 10 y 25 km/h. Esto podría contribuir a un ambiente inestable, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero la actividad de lluvia se reducirá, dando paso a un ambiente más tranquilo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Marín que mantengan precaución al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:06, marcando el final de un día marcado por la inclemencia del tiempo.

