El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en su mayoría escasa, con acumulaciones que rondarán entre 0.5 y 2 mm a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 5 grados en la noche. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, generará una sensación de frío notable, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, pero se espera que se estabilicen hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad durante las primeras horas del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas, aunque sin grandes acumulaciones de agua. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta disminuirá, y las condiciones se tornarán más estables, aunque seguirán siendo nubladas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que se acerque la tarde, la lluvia podría dar una pequeña tregua, pero las nubes permanecerán cubriendo el cielo, lo que hará que la luz del sol sea escasa.

En resumen, el día en Lalín será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas y que se prepare para un día de lluvia persistente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.