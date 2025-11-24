El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que los habitantes deben prepararse para un inicio de día húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá notable, con rachas de entre 25 y 30 km/h en las horas centrales. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 5 mm, lo que sugiere que las lluvias serán constantes, aunque no necesariamente intensas. Sin embargo, se prevé que las lluvias sean más escasas en la tarde, con intervalos nubosos que permitirán momentos de calma. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias tenderán a cesar, permitiendo que la temperatura descienda a valores más frescos, alrededor de los 11 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución en las carreteras.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día de clima húmedo y fresco, con lluvias constantes y vientos moderados. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y considerar planes alternativos si tienen actividades al aire libre programadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.