El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia el final del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las lluvias se tornarán más ligeras, con una probabilidad de precipitación del 35% entre las 1:00 y las 7:00, y disminuyendo a 0% en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque la mañana será muy lluviosa, la tarde podría ofrecer algunas oportunidades para salir, aunque siempre con precaución debido a la posibilidad de chubascos esporádicos.

La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, pero es importante estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.