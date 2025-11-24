El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se prevé que la intensidad disminuya ligeramente. Entre las 02:00 y las 06:00, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.5 mm. Sin embargo, a partir de las 08:00, se anticipa un repunte en la precipitación, alcanzando hasta 5 mm en las horas de la mañana. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad en la región.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría descender hasta los 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y malestar, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas de la mañana. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las lluvias, y es recomendable que los transeúntes tengan precaución al desplazarse. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15-30 km/h.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se preparen para un día húmedo y ventoso. La mejor opción será permanecer en interiores siempre que sea posible y, si es necesario salir, hacerlo con la vestimenta adecuada para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.