El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 11 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 11 grados, con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que el día progresa. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 30 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Las rachas máximas se prevén en torno a los 58 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre y al tráfico en las carreteras.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 75% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas acompañadas de lluvias más intensas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, aunque las lluvias ligeras podrían continuar hasta el final del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de nubes y la lluvia, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Forcarei que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor precipitación.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 6 grados. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, el día de hoy en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias escasas y un cielo mayormente cubierto, condiciones que invitan a mantenerse abrigado y a estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.