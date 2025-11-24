El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad moderada, alcanzando hasta 3 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en total.

La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Estrada se enfrenten a condiciones de lluvia constante. A medida que avance la mañana, la lluvia podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la persistencia de las lluvias. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas y la lluvia puede dificultar la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70%, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en la región. Sin embargo, hacia la noche, la actividad tormentosa disminuirá, y las lluvias se volverán más ligeras, permitiendo que el cielo se mantenga cubierto pero con menos intensidad de precipitaciones.

En resumen, el día de hoy en A Estrada estará marcado por un tiempo lluvioso y fresco, con altas probabilidades de tormentas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.