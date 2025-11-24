El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los momentos, aunque se prevén intervalos de mayor intensidad, especialmente entre las 8:00 y las 13:00 horas, donde se podrían acumular hasta 3 mm de agua.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en los momentos más intensos. Se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas y expuestas, ya que estas rachas podrían generar incomodidad y dificultar la movilidad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-22 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 7:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes de Cuntis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La tarde se presentará con cielos más despejados, aunque aún se mantendrá un ambiente nuboso, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque las temperaturas seguirán descendiendo. Se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, pero con menos probabilidades de lluvia. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Cuntis será mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.