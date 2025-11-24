El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la lluvia. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de tormentas disminuirá a cero, lo que podría dar paso a un final de jornada más tranquilo, aunque aún con cielos nublados.

Es recomendable que los residentes de Catoira tomen precauciones, especialmente si planean salir durante las horas de mayor lluvia y viento. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para mantenerse secos y cómodos. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.