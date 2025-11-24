El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 3 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% durante la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable para sus actividades diarias.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se prevé que la intensidad disminuya ligeramente en la tarde. Las precipitaciones se reducirán a alrededor de 1 mm en las horas posteriores, pero la posibilidad de lluvia escasa persistirá. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana y bajando gradualmente a un 91% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría bajar hasta los 6 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la humedad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 54 km/h, especialmente en la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más baja. En la tarde, el viento se calmará un poco, pero aún se sentirán rachas moderadas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 70% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente lluvioso y fresco, ideal para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.