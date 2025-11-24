El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana. Se espera que las lluvias sean constantes, aunque en algunos momentos pueden ser escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, especialmente en la mañana, con un 91% al inicio del día y un 100% en las horas posteriores.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los habitantes de Cangas que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque las lluvias persistirán.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras, ya que las condiciones podrían ser resbaladizas.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y temperaturas frescas. La combinación de viento, lluvia y alta humedad creará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, y esperar a que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.