El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa en general, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 96% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 78% hacia la noche.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general. Las probabilidades de tormenta son bajas, con un 20% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, y nulas en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día lluvioso y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.