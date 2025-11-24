El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

Hoy, 24 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los periodos, aunque se prevén intervalos de mayor intensidad, especialmente en la mañana, donde se podrían acumular hasta 3 mm de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde, lo que podría generar algunos episodios de tormenta aislada. Sin embargo, hacia la noche, la actividad eléctrica debería cesar, dando paso a un cielo más despejado, aunque aún con algunas nubes.

Es recomendable que los residentes de Caldas de Reis tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a las condiciones de lluvia y viento. Se aconseja el uso de paraguas y ropa adecuada para el tiempo, así como estar atentos a posibles avisos meteorológicos que puedan emitirse a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.