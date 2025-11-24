El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada en este periodo alcance los 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las lluvias se tornarán más escasas, aunque seguirán presentes. Entre las 08:00 y las 13:00, la precipitación se reducirá a 1 mm, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, en torno al 100%. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 14 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Por la tarde, el tiempo seguirá siendo mayormente nublado, con algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 15 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. La probabilidad de tormentas se situará en un 65% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas, especialmente en la costa.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 56 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 20% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 70% por la tarde.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.