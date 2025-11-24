El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Se espera que la lluvia sea constante, acumulando aproximadamente 2 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con un leve aumento a 14 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 91% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 00:00 y las 07:00, con velocidades de hasta 51 km/h. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h.

En la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 70% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas y lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total para el día. La temperatura se mantendrá estable, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de viento y humedad.

Hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la lluvia disminuya en intensidad. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La probabilidad de precipitación se reducirá a un 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Barro después de un día de inclemencias.

En resumen, el día de hoy en Barro estará marcado por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.