El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Se espera que la lluvia sea constante, acumulando aproximadamente 2 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con un leve aumento a 14 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 91% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 00:00 y las 07:00, con velocidades de hasta 51 km/h. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h.
En la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 70% de probabilidad de tormenta. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas y lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total para el día. La temperatura se mantendrá estable, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de viento y humedad.
Hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la lluvia disminuya en intensidad. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La probabilidad de precipitación se reducirá a un 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Barro después de un día de inclemencias.
En resumen, el día de hoy en Barro estará marcado por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a las condiciones de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
