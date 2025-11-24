El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente adversas, con un cielo cubierto y lluvias persistentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo y gris, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las lluvias serán moderadas, acumulando hasta 3 mm en las primeras horas, y se mantendrán en torno a 0.5 mm a 1 mm en los siguientes periodos.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, que descenderán ligeramente a 12 grados hacia el final de la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío y malestar, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas costeras.
A medida que avance el día, las lluvias irán disminuyendo, pero se mantendrán en forma de lloviznas ligeras durante la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde, lo que podría generar episodios de lluvia más intensa y rachas de viento aún más fuertes.
En resumen, los habitantes de Baiona deben prepararse para un día de lluvia continua, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada concluirá con cielos nublados y temperaturas que rondarán los 12 grados, manteniendo la atmósfera húmeda y fría hasta el ocaso, previsto para las 18:07.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
