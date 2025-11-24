El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente adversas, con un cielo cubierto y lluvias persistentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo y gris, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las lluvias serán moderadas, acumulando hasta 3 mm en las primeras horas, y se mantendrán en torno a 0.5 mm a 1 mm en los siguientes periodos.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, que descenderán ligeramente a 12 grados hacia el final de la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío y malestar, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad, especialmente en las zonas costeras.

A medida que avance el día, las lluvias irán disminuyendo, pero se mantendrán en forma de lloviznas ligeras durante la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde, lo que podría generar episodios de lluvia más intensa y rachas de viento aún más fuertes.

En resumen, los habitantes de Baiona deben prepararse para un día de lluvia continua, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada concluirá con cielos nublados y temperaturas que rondarán los 12 grados, manteniendo la atmósfera húmeda y fría hasta el ocaso, previsto para las 18:07.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.