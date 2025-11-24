El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mayor parte del día. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que la intensidad aumente en ciertos periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta alcanzará el 70%.
Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 8 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un descenso gradual, alcanzando los 8 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 99% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. A medida que el viento cambie hacia el norte y noreste en la tarde, se espera que su intensidad disminuya, pero aún así se mantendrá en niveles moderados.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia persistente y la alta humedad, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones y reduzcan la velocidad, especialmente en tramos donde el agua pueda acumularse.
A lo largo del día, se alternarán momentos de lluvia con breves intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente hacia la tarde y la noche. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá presente, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.
