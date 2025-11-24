El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de noviembre

El día de hoy, 24 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mayor parte del día. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que la intensidad aumente en ciertos periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta alcanzará el 70%.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 8 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un descenso gradual, alcanzando los 8 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 99% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. A medida que el viento cambie hacia el norte y noreste en la tarde, se espera que su intensidad disminuya, pero aún así se mantendrá en niveles moderados.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia persistente y la alta humedad, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones y reduzcan la velocidad, especialmente en tramos donde el agua pueda acumularse.

A lo largo del día, se alternarán momentos de lluvia con breves intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente hacia la tarde y la noche. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá presente, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-23T21:13:07.